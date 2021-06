Mecz Polska - Słowacja w pierwszym meczu EURO 2020. Oglądaliśmy mecz z białostockimi kibicami w strefach kibica (zdjęcia)

- No końcu otwarte są bary i restauracje. Taki mecz to świetna okazja do spotkania się z kolegami przy piwie. Jestem podekscytowany, bo dawno nie miałem okazji oglądać meczu poza domem. A tutaj czuć atmosferę kibicowskiej wspólnoty. Inaczej się przeżywa emocje. No mam nadzieję, że wygrają. Jest w końcu silna drużyna, możemy coś namieszać na tym turnieju - zauważa pan Maciej, kibic reprezentacji. Ogląda mecz wspólnie z kolegami w ogródku jednego z pubów na Rynku Kościuszki.