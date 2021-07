Mazurki. Śmiertelny wypadek na DK8. Zderzyły się dwie ciężarówki i osobówka. 21-letni Litwin nie żyje (zdjęcia)

W czwartek, o godz. 4.29 podlascy strażacy otrzymali informacje o wypadku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Mazurki w powiecie augustowskim. Na akcję wysłano cztery zastępy. Po dojeździe na miejsce zastali trzy pojazdy: dwie ciężarówki i osobówkę. Jeden z tirów leżał na boku tarasując przejazd. Strażacy zabezpieczyli teren.

Niestety kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu. To 21-letni obywatel Litwy. Ranna została też inna osoba.

- Kierowca volkswagena uderzył w tył ciężarówki, zjechał na przeciwległy pas i tam zderzył się z ciężarówką jadącą z przeciwnego kierunku. Niestety zginął - informuje Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. - Droga krajowa nr 8 jest całkowicie zablokowana. Objazd wyznaczono drogą wojewódzką 662.

Kilka godzin wcześniej również na ósemce doszło do innego wypadku. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w środę o godz. 21.54 podlascy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku na S8 w Jurowcach. Do zdarzenia wysłano trzy zastępy, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia. W okolicach mostu zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została zabrana do szpitala.