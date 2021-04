Maturalne Niezapominajki na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczelnia stworzyła serię filmów dla maturzystów (wideo)

Kolejne Q&A o szczepieniach przeciwko COVID-19! Zapraszamy na dyżur eksperta na żywo (20.04)

Niedługo miną cztery miesiące od podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Od tego czasu pojawiły się nowe pytania i wątpliwości dotyczące szczepień i samych szczepionek. Dlatego ponownie zaprosiliśmy prof. Joannę Marię Zajkowską, wojewódzką konsultant do spraw epidemiologii, do udziału w dyżurze na żywo. Zapraszamy Czytelników do zadawania pytań już 20 kwietnia (wtorek). Startujemy o godz. 12.00!