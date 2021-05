Matura 2021. Matura z języka polskiego. Przecieki w województwie podlaskim? Internauci poszukiwali motywu ambicji

We wtorek, 4 maja, ruszyła matura z języka polskiego. Co roku maturzyści zastanawiają się, z jakimi tematami i lekturami przyjdzie im się mierzyć na rozprawce. Tak wiec i co roku, w okresie przedmaturalnym i w samym dniu matury, w sieci pojawiają się liczne informacje na temat przecieków maturalnych.

W dzień egzaminu z języka polskiego, około godz. 6:50 zaczęto wyszukiwać frazę “motyw ambicji”, "Lalka ambicja", "ambicja w lekturach". Internauci szukali też streszczenia "Lalki". Działo się to głównie w województwie podlaskim.

Czy doszło do przecieków? Okaże się już niedługo. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie opublikowała jeszcze oficjalnych arkuszy. Jednak pierwsze komentarze tegorocznych maturzystów wskazują na to, że jednym z zadań było napisanie rozprawki z "Lalki".

Podobna sytuacja miała miejsce podczas zeszłorocznych egzaminów. Również po godzinie 6 w woj. podlaskim zauważalny był wzrost wyszukiwań w frazy "wesele elementy fantastyczne", a już o godzinie 7, internauci wpisywali do wyszukiwarki dokładny temat matury z polskiego.