Matura 2021: Matematyka - poziom rozszerzony. Arkusze CKE, pytania + odpowiedzi i rozwiązania. Co było na maturze z rozszerzonej matematyki?

Matura 2021: Matematyka - poziom rozszerzony. Arkusze CKE, Pytania i odpowiedzi

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym - w przeciwieństwie do matury z matematyki na poziomie podstawowym, nie jest egzaminem obowiązkowym. Poziom rozszerzony jest tylko naszym wyborem i maturzyści przystępują do do egzaminu w ramach przedmiotu dodatkowego. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut (10 minut dłużej niż na poziomie podstawowym). Egzamin rozpocznie się 11 maja o godz. 9.

Matura 2021: Matematyka - poziom rozszerzony. Co będzie na rozszerzonej maturze z matematyki?

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym może się przydać kandydatom startującym na wyższe uczelnie, gdzie w rekrutacji wymagane są punkty za matematykę i gdzie matematyka odgrywa główne role - chodzi szczególnie o uczelnie techniczne. Przed rokiem arkusz z matematyki na poziomie rozszerzonym zawierał cztery zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, 11 zadań otwartych, w tym siedem zadań krótkiej i cztery zadania rozszerzonej odpowiedzi. Do zdobycia było maksymalnie 50 punków.