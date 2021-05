Matura 2021 - matematyka. Młodzi białostoczanie z matury wychodzili zadowoleni (zdjęcia)

W środę, 5 maja, absolwenci szkół średnich, przystąpili do kolejnego maturalnego egzaminu. Równo o godzinie 9.00 rozpoczął się obowiązkowy dla maturzystów egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.

Dla wielu pytanych przez nas maturzystów, to właśnie matura z matematyki była tą, której obawiali się najbardziej.

- Oczywiście jest w tym roku łatwiejsza, będzie w niej więcej zadań zamkniętych, a mniej otwartych. I to bardzo dobry krok ministerstwa. Jednak i tak dużym problemem, szczególnie dla mnie, humanisty, było uczenie się jej zdanie. Myślę że to właśnie matematyka była najgorzej omówionym przedmiotem podczas tej edukacji na odległość. Nauczyciele nie zawsze potrafili dotrzeć do uczniów, a samemu nie było łatwo się do niej zmobilizować - przyznaje Mateusz Feszler, maturzysta z VI LO w Białymstoku.

Matura 2021; Pobierz arkusze z matematyki