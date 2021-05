Matura 2021. Matematyka. ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI, TEST i wyniki matury z matematyki [05.05.2021]

Matura 2021. Arkusze CKE język polski: Pytania, rozwiązania, odpowiedzi. Jaki temat na maturze z polskiego? [4.05.2021]

We wtorek 4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne w całej Polsce. Jak zwykle na początek maturzyści zmagali się z językiem polskim. Arkusze i odpowiedzi będą dostępne w naszym serwisie tuż po zakończeniu matury z polskiego. Sprawdź, co było na maturze. Egzaminy maturalne potrwają do 20 maja. Oczywiście ze względu na epidemię koronawirusa będzie przebiegać z pewnymi obostrzeniami.