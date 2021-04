Maszyny CynkoMet z homologacją europejską. Jest szansa na zwiększenie eksportu [zdjęcia]

- Mając na uwadze, że nasi klienci niejednokrotnie kupują maszyny rolnicze z unijnym dofinansowaniem, zadbaliśmy o to, by nasze maszyny posiadały homologację europejską, co spełnia wymogi ARiMR. Jako jedna z nielicznych na polskim rynku firm, posiadamy homologację na wszystkie przyczepy i rozrzutniki ze swojej oferty, dlatego też uspokajamy naszych klientów - każdy, kto kupił maszynę w opcji europejskiej i będzie potrzebował świadectwa homologacji, otrzyma je - mówi prezes CynkoMet, Mariusz Dąbrowski.