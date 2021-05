Marszałek Artur Kosicki wręczył podlaskim żołnierzom ponad 300 paczek. To podziękowanie za pomoc w walce z pandemią koronawirusa

Na spotkaniu marszałek zwrócił się bezpośrednio do podlaskich żołnierzy:

- W imieniu własnym, całego zarządu województwa podlaskiego, wszystkich radnych, ale też przede wszystkim mieszkańców naszego województwa chcę wam bardzo serdecznie, z całego serca podziękować, za to wszystko co żeście zrobili dla naszego społeczeństwa podczas pandemii. Dziękuję wam za to, że mogliśmy na was liczyć, wtedy kiedy były najcięższe okresy pandemii. Wtedy kiedy trzeba było selekcjonować, transportować chorych. Wtedy kiedy trzeba było mierzyć temperaturę, wykonywać testy i teraz kiedy trzeba wykonywać szczepienia. Za to wszystko wam bardzo serdecznie dziękuję. Jestem z was dumny, że wykonujecie swoje obowiązki wzorowo. Ja wiem, że to należy do waszych obowiązków, ale tym bardziej rozpiera mnie duma, że robicie to z pasją, z zaangażowaniem i że społeczeństwo naszego województwa ma tak wspaniałych żołnierzy - powiedział Artur Kosicki.