Marszałek Artur Kosicki liderem sierpniowego rankingu popularności na Facebooku marszałków województw

Wynika z niego, że marszałek Artur Kościki opublikował w sierpniu 42 posty na Facebooku. Co prawda nie było to najwięcej spośród marszałków (lider miał 52), ale przełożyło się na wygenerowanie rekordowej liczby interakcji - 8752. To oznacza z kolei, że jest najbardziej popularnym marszałkiem ze wszystkich badanych przez instytut.

Także post podlaskiego marszałka otwierał zestawie 15 najpopularniejszych. Artur Kosicki informował w nim o srebrnym medalu Marii Andrejczyk w rzucie oszczepem w Tokio i składał w nim gratulacje zawodniczce #TeamPodlaskie. Ten hashtag był też jednym z najpopularniejszych w facebookowej aktywności wszystkim marszałków.