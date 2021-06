Marsz "Lockdown Nigdy Więcej" w Białymstoku. Mistrz świata w szachach Piotr Murdzia: "Wolę zrezygnować z kariery niż się zaszczepić"

To znany polski szachista, wielkokrotny mistrz świata w rozwiązywaniu zadań szachowych. Deklaruje, że jest w stanie zrezygnować z udziału w mistrzostwach, które mają się odbyć w październiku w Grecji. Ma dość presji szczepień, którą wywierają m. in. politycy i utrudnień np. w podróżowaniu. Pandemię określa "plandemią".

Jeżeli miałabym się zaszczepić albo dawać sobie wkładać patyk do nosa, bądź narażać się na jakieś kwarantanny, to wolę zrezygnować z kariery - powiedział Piotr Murdzia podczas konferencji zapowiadającej niedzielny marsz.

Do Białegostoku przyjechał wesprzeć organizatora protestu. Jest nim Rafał Greś, właściciel szkółki szachowej i niedoszły burmistrz Michałowa (startował na to stanowisko w 2018 roku).

- Trwa w najlepsze demontaż państwa prawa, jeśli w ogóle to państwo prawa funkcjonowało. W tej chwili trwa totalny regres i widać, że ten ideał, do którego dążyliśmy przestał być priorytetem. Społeczeństwo traci poczucie bezpieczeństwa, gdy jest łamana Konstytucja RP - przekonywał Rajmund Parafieńczyk, radca prawny.

Natomiast Małgorzata Martynko z Kongresu Polskiego Biznesu przekonywała, jak okrutne skutki ma lockdown dla przedsiębiorców.

- Przedsiębiorstwa zostały sparaliżowane i zrujnowane przez politykę gospodarczą rządu. Ta sytuacja doprowadziła do likwidacji wielu firm i co za tym idzie tragedii ludzkich. Dziś już wiem, że powrót do normalności, tej gospodarczej, będzie niezwykle trudny. Do tego dochodzi kwestia szczepień. Temat powoduje polaryzację społeczeństwa. Dzieli się ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. I ta druga grupa może wkrótce zostać pozbawiona prawa do wolności, swobody. Niezaszczepieni będą traktowani jak gorszy sort, będą dyskryminowani za to, że nie chcą się stać królikami doświadczalnymi. I chcą decydować sami o swoim zdrowiu. W społeczeństwie jest zamieszanie. Tak nie może być - podkreśliła Małgorzata Martynko. Przekonywała, że szczepionka jest jedynie produktem stworzonym na potrzeby "plandemii".