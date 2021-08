Marsz antycovidowy "Dzieci do szkoły" przeszedł przez Białystok. To protest przeciwko obostrzeniom i szczepieniom (ZDJĘCIA) Olga Goździewska-Marszałek

W poniedziałek (16 sierpnia) przez Białystok przeszedł marsz przeciwników obostrzeń pandemicznych. Uczestnicy chcą, by dzieci we wrześniu mogły wrócić do szkół i nauki w normalnym trybie. Nie zgadzają się na zamrażanie gospodarki i krytykują szczepienia. W poniedziałkowym zgromadzeniu wzięło udział około 150 osób.