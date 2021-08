Marcin Horała i Adam Andruszkiewicz w Białymstoku: Kolejowe inwestycje CPK zwiększą komfort życia w województwie podlaskim [ZDJĘCIA]

- Dzięki inwestycjom związanym z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie województwa podlaskiego powstanie ok. 56 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 265 km zostanie zmodernizowanych. W ten sposób ponad milion mieszkańców województwa znajdzie się wtedy w zasięgu linii kolejowych - mówi Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Według założeń Programu Kolejowego CPK w woj. podlaskim wybudowana zostanie linia kolejowa prowadząca z Ostrołęki przez Łomżę i Kolno do Giżycka. Dzięki tej inwestycji, po przeszło 30 latach połączenie kolejowe odzyska Łomża, jedno z największych polskich miast bez kolei, skąd do Warszawy dojedziemy w 1 godz. 15 min., a do CPK w 1 godz. 35 min.