Majówkowe szczepienia przed pałacem Branickich. Nie trzeba się rejestrować!

- Pracować będą trzy zespoły - informuje dr Barbara Bebko, naczelna pielęgniarka i koordynator szczepień w USK. - W zespole znajdzie się lekarz, który przeprowadzi kwalifikację do szczepienia, a zabieg wykona pielęgniarka lub położna. Jesteśmy w stanie dziennie wyszczepić ok. 1 tysiąca osób, więc spokojnie damy radę obsłużyć wszystkich, którzy się zgłoszą. Zachęcam, aby białostoczanie i wszyscy, którzy przyjadą na majówkę do Białegostoku, zaszczepili się.