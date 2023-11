Luksus w Białymstoku kosztuje. Sprawdź najdroższe apartamenty na sprzedaż. Ekskluzywne wnętrza i komfort

Luksus w Białymstoku kosztuje. Najdroższe apartamenty na sprzedaż

Od miliona złotych w górę. Tyle trzeba zapłacić, by cieszyć się prawdziwym luksusem w Białymstoku. Zajrzeliśmy na aukcje rynku nieruchomości w mieście i okazało się, że do wyboru są naprawdę ciekawe propozycję. Najwyższa półka, najlepsze materiały i ekskluzywne wnętrza. Sprawdź, co do zaoferowania mają właściciele najbardziej luksusowych apartamentów w mieście.