Łubiane: Wypadek śmiertelny na DK 61. Zderzenie gimbusa z samochodem. Jedna osoba nie żyje, cztery ranne, w tym troje dzieci

Do wypadku doszło około godziny 15:40 na DK 61 w rejonie miejscowości Łubiane. Zderzyły się samochód osobowy oraz autobus gimbus. Jak informuje GDDKiA - jedna osoba nie żyje.

Droga nadal jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Pojazdy ciężarowe w Szczuczynie kierowane są na DK 58 do Pisza, a od Łomży w Kisielnicy na DK 63 do Pisza

- informuje Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Wypadek gimbusa w m. Łubiane. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne

Jak doszło do wypadku? - 60-letni kierujący pojazdem osobowym z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z gimbusem wiozącym dziewięcioro dzieci. W wyniku tego zdarzenia kierowca osobówki zginął, a jego 29-letni pasażer trafił do szpitala. Również czworo dzieci zostało przewiezionych do szpitala, a pozostała czwórka jest już pod opieką opiekunów - dodaje Elżbieta Zaborowska.