Lotto Superliga. SBR Dojlidy Białystok - Petralana Bytom 1:3. Czas na rewanż

Przed szansą na wyrównanie wyniku stanął Wandżi. Chociaż jego pojedynek z Viktorem Broddem wyglądał lepiej niż w przypadku Asuki, to wynik końcowy był niestety ten sam. Szwed pokonał naszego zawodnika 3:0, zapewniając Polonii Bytom zwycięstwo w pierwszym z dwóch meczów ćwierćfinału Lotto Superligi.

„Jeśli chodzi o wrażenia z dzisiejszego meczu, to łatwiej będzie mi podzielić je na aspekt organizacyjny i sportowy. Pod względem organizacyjnym mecz bardzo się udał – na trybunach było około 500 osób, wśród nich sponsorzy, okoliczne kluby tenisa stołowego, władze miasta, ale też sporo osób, które widziałem po raz pierwszy. Rekordowa frekwencja bardzo mnie cieszy.

Znacznie gorzej wypadł dzisiaj aspekt sportowy. Przegrywamy po raz trzeci w tym sezonie z Bytomiem i jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem. Nie trafiliśmy z ustawieniem, ale nawet po tym, jak było już znane, miałem nadzieję na inny obrót spraw. Założyłem, że Damian wygra z Patrykiem Zatówką i miałem nadzieję, że Asuka lub Wandżi dołożą chociaż jedno oczko, żeby doprowadzić do debla. Tak się niestety nie stało. Wyjątkowo poza naszym zasięgiem był dzisiaj Viktor Brodd – grał pewnie, spokojnie i agresywnie, zaskakiwał siłą i umiejscowieniem ataku backhandowego. Będzie bardzo ciężko nadrobić dzisiejszą stratę na wyjeździe, ale zrobimy co w naszej mocy” – komentuje menadżer klubu, Piotr Anchim.