Lodowisko BOSiR w Białymstoku znów otwarte. Sprawdź godziny otwarcia i cennik w sezonie 2020/2021 (zdjęcia)

Od soboty, 12 września, Lodowisko Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie dostępne dla miłośników rekreacji na łyżwach. Użytkownicy obiektu muszą stosować się do zmian w funkcjonowaniu, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania koronawirusa.

Lodowisko BOSiR - sezon 2020/2021 - kiedy otwarcie?

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji sezon łyżwiarski rozpoczyna jeszcze w trakcie kalendarzowego lata. Dokładnie po pół rocznej przerwie działalność wznawia białostockie Lodowisko przy ul. 11 Listopada 28. Amatorzy jazdy na łyżwach z lodowej tafli będą mogli korzystać od soboty, 12 września, od godz. 11:30. W tym sezonie w związku z epidemią koronawirusa zmieniają się zasady korzystania z obiektu. Jednorazowo będzie mogło przebywać na lodzie maksymalnie 150 osób. Aż do wejścia na taflę trzeba zasłaniać nos i usta, zachować odstęp od innych osób oraz dezynfekować dłonie. Co szczególnie istotne, w holu można przebywać jedynie w celu zakupu usługi i przebrania się – by nie tworzyły się kolejki prosimy o sprawne i niezwłoczne przechodzenie na taflę i wychodzenie z budynku. Preferujemy opłaty za pomocą kart zbliżeniowych. Dla bezpieczeństwa wszystkich prosimy o przestrzeganie zasad oraz słuchanie poleceń pracowników. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość.

Godziny otwarcia lodowiska w Białymstoku w sezonie 2020/2021 Przygotowania do sezonu łyżwiarskiego 2020/2021 rozpoczęliśmy tuż po sobotniej gali bokserskiej Chorten Boxing Show. Aktualnie płyta lodowiska jest mrożona, a na nią warstwami wylewana woda. Ta w ciągu kilku dni zamienia się w grubą, lodową taflę. W sezonie 2020/2021 standardowo wejścia na ślizgawkę ogólnodostępną będą.: w poniedziałki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-21.00

we wtorki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

w środy: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

w czwartki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-21.00

w piątki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

w soboty: w godz. 11.30-13.00; 13.30-15.00; 15.30-17.00; 17.30-19.00; 19.30-21.00

w niedziele: w godz. 11.30-13.00, 13.30-15.00, 15.30-17.00, 17.30-19.00, 19.30-21.00.

Poza tymi godzinami z tafli korzystają trenujący short track w Łyżwiarskim Klubie Sportowym „Juvenia”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz hokeiści Husarii Białystok. Dokładne godziny wejść na każdy dzień na bieżąco warto sprawdzać na stronie http://miejskoaktywni.pl/s,lodowisko,12.html#/home, w harmonogramie obiektu w lewym, górnym rogu strony. W tym sezonie, podobnie jak w poprzednich, będą godziny z jazdą w dwóch kierunkach. Ten wariant wprowadziliśmy na życzenie użytkowników Lodowiska. Zmiany kierunku jazdy obywają się w poniedziałki i czwartki na ostatnim wejściu, czyli w godz. 19:00-21:00. Kierunek jazdy zmienia się co 30 minut – ok. godz. 19:30, 20:00 i 20:30. Dla bezpieczeństwa wszyscy obecni na tafli muszą się dostosować do zmiany. Zasady są proste. Zatrzymujemy się na dźwięk gwizdka, powoli odwracamy w drugą stronę i ruszamy w kierunku przeciwnym do dotychczasowego.

Lodowisko BOSiR w Białymstoku - wypożyczalnia łyżew (cennik) W wypożyczalni do dyspozycji klientów mamy ponad 1000 par łyżew w rozmiarach od 25 do 50. Tradycyjnie wymienione zostały wkładki do butów. Osoby wypożyczające łyżwy prosimy o przygotowywanie dokumentów do identyfikacji, co usprawni obsługę wypożyczających.

Systematycznie ostrzymy łyżwy. Taką usługę oferujemy także klientom, którzy przyjdą do nas z własnym sprzętem – koszt to 10 zł za parę. Bilet normalny kosztuje 10 zł, ulgowy – 7 zł. Wypożyczenie łyżew kosztuje 6 zł. Na Lodowisku honorowane są karty: Karta Sportu Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Białostocka Karta Dużej Rodziny,

Karta Aktywnego Seniora,

MultiSport,

FitProfit.

Lodowisko dostępne jest dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu umiejętności łyżwiarskich. Dla najmłodszych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na ślizgawce, oferujemy specjalne pingwinki, pandy i misie ułatwiające utrzymanie równowagi. Mamy ok. 30 sztuk. Korzystanie z takiego sprzętu kosztuje 6 zł za godzinę (kolejne 5 minut to dopłata 0,50 zł). Jazdy na łyżwach będzie można uczyć się także pod okiem instruktorów ze Stowarzyszenia Sportowego „Białostocki Krążek”, które prowadzi drużyny hokeja na lodzie Husaria Białystok i Mała Husaria Białystok. Na Lodowisku będzie można spotkać ich od 3 października 2020 r. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godz. 10.00-11.00 oraz w niedziele w godz. 9.00-10.00 i 10.00-11.00. Obowiązkowo trzeba mieć kask ochronny, przydadzą się także ochraniacze.

Jak dojechać na lodowisko w Białymstoku? Na Lodowisko wygodnie można dojechać autobusami linii 8 i 10. W pobliżu znajduje się także stacja rowerów miejskich BiKeR. Szczegółowe zasady korzystania z Lodowiska BOSiR w związku z epidemią koronawirua: Zakaz korzystania z lodowiska przez osoby z objawami infekcji.

Z lodowiska może korzystać maksymalnie 150 osób jednocześnie.

Na terenie obiektu zasłoń usta i nos, z wyłączeniem jazdy na łyżwach.

Zachowaj dystans między osobami (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

Przed wejściem do budynku zdezynfekuj ręce.

W holu lodowiska przebywaj jedynie w celu zakupu usługi i przebrania się. Następnie niezwłocznie przejdź na halę lodową lub opuść obiekt.

Ustaw się w kolejce przed kasą; usługę najlepiej opłać kartą zbliżeniową.

Z paskiem otrzymanym w kasie, ustaw się przed wypożyczalnią, jeśli potrzebujesz łyżew.

Ustaw się w kolejce przed szatnią odzieży wierzchniej. Obuwie oddaj w torbie.

Przed przejściem przez kołowroty na halę lodową (i z powrotem) zdezynfekuj ręce.

Wychodząc ze strefy płatnej ustaw się w kolejce przed kasą, gdzie zwrócisz pasek; jeżeli należna jest dopłata, najlepiej zapłać kartą zbliżeniową.

Ustaw się w kolejce przed szatnią odzieży, by odebrać obuwie. Użytą wcześniej torebkę foliową wrzuć do kosza z używanymi torbami.

Jeśli pożyczyłeś łyżwy, oddaj je do wypożyczalni.

Bezzwłocznie opuść obiekt, aby umożliwić dezynfekcję holu i wejście osób na następną sesję jazdy.

Wychodząc z obiektu zdezynfekuj ręce.

Na widowni zachowaj wymagany dystans między osobami.

