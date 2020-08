Liga Mistrzów. MEMY po finale Ligi Mistrzów: PSG - Bayern Monachium. Triumf Roberta Lewandowskiego oczami internautów [GALERIA]

MEMY po finale Ligi Mistrzów: PSG - Bayern Monachium

To był historyczny wieczór dla Roberta Lewandowskiego i polskich kibiców. Bayern Monachium po sześciu latach kolejny raz zdobył Puchar Europy. Mistrzowie Niemiec w finale Ligi Mistrzów wygrali 1:0 z Paris Saint-Germain. Dzięki temu Lewy dołączył do panteonu polskich gwiazd, które mogą wpisać sobie do CV najważniejsze klubowe osiągnięcie.

Lewandowski został piątym Polakiem po Zbigniewie Bońku, Józefie Młynarczyku, Jerzym Dudku i Tomaszu Kuszczaku, który zdobył Puchar Europy.

Od pierwszej minuty Bayern kontrolował przebieg spotkania. Mistrzowie Niemiec nie tylko dominowali posiadanie piłki, ale i stwarzali sobie świetne okazje - w szczególności Robertowi Lewandowskiemu. Polak najpierw próbował strzału z pół obrotu, a potem trudnego strzału głową, ale w pierwszym przypadku zatrzymał go słupek, a w drugim Keylor Navas.