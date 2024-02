Lidl wycofał pączki ze sprzedaży! Zobacz dlaczego

6 lutego Lidl Polska poinformował w swoich media społecznościowych o wycofywaniu ze sprzedaży pączków jagodowych, które miały być wegańską alternatywą słodyczy w Tłusty Czwartek. Okazało się, że nie spełniały one określonych standardów dotyczących żywności wegańskiej.

Słodycze wycofane ze sprzedaży. Rażące uchybienia sanitarne w zakładzie produkcyjnym. Najnowsze ostrzeżenia GIS

Z uwagi na niespełnienie przez współpracującego z nami dostawcę standardów dotyczących żywności wegańskiej, a także wprowadzenie nas w błąd co do składu dostarczonego produktu, podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży pączków o smaku jagodowym.

Bezpieczeństwo oraz zaufanie naszych klientów stanowią dla nas najwyższą wartość.

Aktualnie w tegorocznej ofercie nie mamy propozycji pączków dla wegan.

Lidl Polska jako firma społecznie odpowiedzialna, przywiązuje dużą wagę do zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów spożywczych. Naszą działalność operacyjną budujemy w oparciu o strategię CSR, koncentrującą się na sześciu obszarach, są to: promocja zdrowia, zaangażowanie w dialog, uczciwe działanie, ochrona zasobów i klimatu oraz poszanowanie bioróżnorodności - czytamy na fejsbukowym profilu Lidl Polska.