Lex TVN. Białystok dołączył do ogólnopolskich protestów. Na Rynku Kościuszki setki "obrońców wolnych mediów" (ZDJĘCIA)

W przeddzień obrad Sejmu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej na białostockim Rynku Kościuszki spotkali się "obrońcy wolnych mediów". Wśród nich m. in. prezydent Białegostoku.

- Władza chce nam zabrać wolność. Parafrazując słowa George'a Orwella: Im dalej rządzący są od prawdy, tym bardziej jej nienawidzą. I uważają prawdę za mowę nienawiści. Dzisiaj w epoce zakłamania mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym. Te słowa wciąż są aktualne - mówił do zebranych Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. - Ten rząd, który mam nadzieję niedługo upadnie, nienawidzi wszystkiego co jest niezależne. Szybko przejęli prokuraturę, bo chcą być bezkarni. Próbują przejąć sądy. Przeszkadzają im samorządy, przeszkadza im demokratycznie wybrany prezydent. Bo prezydent nie jest na kolanach przed prezesem. A gdyby ukląkł, to prezes nie musiałby podnosić ręki, by go pogłaskać po głowie. Przyszliśmy tu dziś bronić TVU-u? To jest tylko pretekst, jesteśmy tu by bronić prawdy, wolności i Polski - grzmiał prezydent.