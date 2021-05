Lekkoatletyka. Medale białostockich studentów na akademickich mistrzostwa Polski (galeria)

Sprinterka Podlasia Białystok wywalczyła złoto w wielkim stylu, bijąc dwukrotnie (w eliminacjach i finale) swój rekord życiowy.

– I to mimo tej pogody, więc jestem bardzo zadowolona. Upewnia mnie to, że stać mnie na szybkie bieganie w tym bardzo ważnym, olimpijskim sezonie - oceniła studentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. - Gdy odwołano nam eliminacje to trochę się podłamałam, bo byłyśmy całe mokre i gotowe do biegu. Nawet myślałam, żeby się wycofać i nie startować, ale gdy wróciłam na stadion pogoda była świetna. I to był dobry wybór – dodała.

Na mecie Podlasianka wyprzedziła Paulinę Paluch (UKSW Warszawa) - 11.51 sek. oraz Magdalenę Stefanowicz (AWF Katowice) - 11.58.

Brązowy medal w rzucie oszczepem zdobyła Angelika Antoniak (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) - 44.44 m, w skoku w dal trzeci był Bartosz Chojnowski (Uniwersytet w Białystoku) - 7.18 m. Rywalizacja będzie kontynuowana w niedzielę.