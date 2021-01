Lekarz zarzuca wiceprezydentowi Nikitorowiczowi donosicielstwo, czyli spór wokół transportu pacjentów na szczepienia

Temat wypłynął po tym, jak Joanna Zabielska-Cieciuch poinformowała na Twitterze, że wszystkie przychodnie lekarzy rodzinnych będące punktami szczepień, otrzymały od wiceprezydenta Białegostoku Zbigniewa Nikitorowicza pismo, w którym czytamy m.in.:

Miasto Białystok przypomina, iż w ramach realizacji procedury szczepień mobilnych, punkty szczepień zgłaszały gotowość, a NFZ zakontraktował w ramach podpisanych umów szczepienia wykonywane przez zespoły wyjazdowe w miejscu zamieszkania osób. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w ramach produktów finansowanych przez NFZ zobowiązani jesteście Państwo do realizacji transportu sanitarnego osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają takiego wsparcia m.in. w dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID. W związku z powyższym każda informację zgłoszoną do tutejszego urzędu o odmowie wykonania wyżej wymienionej usługi, tj. szczepienia w miejscu zamieszkania osoby spełniającej kryteria do tej formy zaszczepienia oraz transportu sanitarnego, miasto Białystok będzie przekazywało do podlaskiego NFZ.