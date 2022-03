Lech Poznań - Jagiellonia Białystok czyli mecz w stylu retro

Lech w tym roku obchodzi stulecie powstania klubu i centralnym punktem obchodów święta klubu ze stolicy Wielkopolski będzie mecz z Jagiellonią. Organizatorzy liczą, że na trybunach zasiądzie ponad 40 tysięcy fanów. Gości dopingować będzie duża, być może nawet dwutysięczna, grupa sympatyków zespołu z Białegostoku.

- Stroje, w których wystąpią Żółto-Czerwoni, zostały wyprodukowane z okazji 100. rocznicy powstania Jagiellonii we współpracy z firmą Kappa. Trykoty nawiązują do pierwszych koszulek, w których Jaga występowała w latach 30-tych. Również zawodnicy Kolejorza w sobotniej potyczce wystąpią w historycznych koszulkach, nawiązujących do swojego głośnego oraz podniosłego jubileuszu - czytamy na stronie internetowej Jagiellonii.