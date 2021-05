"Lasy państwowe to nasze wspólne dobro" - podlascy posłowie PO wzywają do przeciwstawienia się zmianie ustawy o lasach

Święty Ogień jest już w Polsce. Wkrótce trafi do podlaskich wiernych (zdjęcia)

Święty Ogień do Katedry Metropolitalnej Św. Marii Magdaleny w Warszawie dotarł w prawosławną Wielką Sobotę (01.05). Tam marszałek Artur Kosicki oraz Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przekazali go na ręce Zwierzchnika Kościoła Prawosławnego, Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W tym roku po raz kolejny samorządowe władze województwa podlaskiego we współpracy z władzami państwowymi pomogły w sprowadzeniu Świętego Ognia do Polski.