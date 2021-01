Łapy. Poszukiwany listem gończym skazaniec wpadł w ręce policji. Najbliższe 8 lat spędzi w więzieniu

Była sobota 23 stycznia. Późnym wieczorem policjanci dostali zgłoszenie, że w centrum Łap grupa osób głośno się zachowuje, pije alkohol i przeklina. Na widok policjantów, jeden z mężczyzn zaczął uciekać i wbiegł do pobliskiego bloku.

Po krótkim pościgu został zatrzymany. Policjanci ustalili, że 44-latek jest poszukiwany listem gończym za znęcanie się oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym, mężczyzna ma do odbycia karę 8 lat pozbawienia wolności.

W sumie w miniony weekend policjanci z powiatu białostockiego zatrzymali 19 osób poszukiwanych.

W sobotę po południu funkcjonariusze z oddziału prewencji podczas patrolowania Wasilkowa, zauważyli dziwnie zachowującego się mężczyznę. Już po chwili okazało się, co było powodem takiego zachowania. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych, funkcjonariusze ustalili, że 36-latek jest poszukiwany dwoma nakazami sądowymi za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu oraz niealimentację. Mężczyzna ma do odbycia karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.