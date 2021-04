Łapy. Kwartał z rekordowymi obrotami, wzrostem zatrudnienia i podwyżkami w Promotechu KM [zdjęcia]

- Na ten wynik, oprócz wzrostu sprzedaży do naszych najważniejszych klientów Scantool i Agro-Partner, miał wpływ rozwój współpracy z kontrahentami, z którymi współpracę nawiązywaliśmy jeszcze przed okresem pandemii - Kranendonk, Lincoln Elecric, Signify. To dowód na to, że praca, jaką włożyliśmy w budowanie relacji i pozytywnego wizerunku, jako dostawca, zaczęła przynosić wymierne korzyści – mówi Karol Zadykowicz, prezes Promotechu KM.