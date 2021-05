Lądowisko w Łapach już jest otwarte! Zobacz pierwszy lot ratunkowy do SOR-u (ZDJĘCIA, FILM)

Pomysł utworzenia lądowiska w Łapach nie spodobał się wszystkim. Niektórzy mieli obawy i protestowali. Dlatego szpital organizował spotkania z mieszkańcami, na których starał się rozwiewać wątpliwości.

- Pamiętam pytania na jednym z takich spotkań o to, czy szyby nam nie powypadają - wspomina Urszula Łapińska. - Ale przekonywaliśmy, że nie, że będzie to wielkie wydarzenie. I rzeczywiście 21 maja mogliśmy to wszyscy zaobserwować.