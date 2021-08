Kultura czy chamstwo? Komentarz redaktora naczelnego "Kuriera Porannego"

Arsenał po raz kolejny sięgnął po pornografię jako formę wyrazu. Jest w końcu modna i wszechobecna, ale także wulgarna i szkodliwa. Naukowcy udowodnili, że nie tylko uzależnia, ale obniża naszą wrażliwość. Oglądanie jej niszczy relacje międzyludzkie i prowadzi do zachowań patologicznych.

Mało tego. Oprócz pornografii w murach Arsenału jest orgia haseł heterofobicznych. Zmyślonych i wulgarnych. „Chłopcy z armii boga mają ciasne d...ki”, „Będziesz cieniasie skakał na ku...sie” czy „Raz ch…m, raz młotem heterohołotę”.

Adam Jakuć, redaktor naczelny "Kuriera Porannego"

Nie chcę jednak, aby kontrowersyjna forma przesłoniła nam treść wystawy w Arsenale. Jak rozumiem, autorzy chcą pokazać heteroseksualnym osobom, wulgarnie poniżającym mniejszość LGBT, co by było, gdyby to homoseksualiści atakowali je w przestrzeni publicznej. Wystawa ma być - w domyśle - krzywym zwierciadłem, w którym może przejrzeć się nasze “homofobiczne” społeczeństwo.