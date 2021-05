Kuchnia Vikinga zbiera paczki dla potrzebujących dzieci (zdjęcia)

Pierwszą paczkę chwilę po rozpoczęciu akcji o godzinie 10 przyniosła pani Katarzyna z rodziną.

- O akcji dowiedziałam się z Facebooka. Postanowiliśmy pomóc. Przynieśliśmy klocki, tor samochodowy oraz artykuły piśmiennicze - opowiada pani Katarzyna.

Dzisiejsza zbiórka stacjonarna, nie jest jedyną, którą organizuje Kuchnia Vikinga w ramach akcji pomocy dzieciom.

- Od niedzieli do wtorku nasi klienci będą mogli zostawiać paczki pod swoimi drzwiami. My im przywieziemy jedzenie, a oni będą mogli zostawić zabawki lub artykuły szkolne. Zebrane przedmioty planujemy zawieźć między innymi do Domu Matki i Dziecka w Supraślu oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Krasnem. Możliwe, że skontaktujemy się z większą ilością placówek. To zależy od skali powodzenia akcji - mówi Maciej Niemyjski z Kuchni Vikinga.