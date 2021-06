Ktoś wywiózł ziemię do zagajnika przy ogrodzeniu Cmentarza Farnego w Białymstoku. Sprawą zajmuje się straż miejska

- Często tu spaceruję i serce mi się kraje, jak widzę, co tu się stało. To był piękny zagajnik, a teraz jest tu mnóstwo piachu. Jak tędy przechodzę, to widzę, że gniazda ma tu wiele ptaków, czasem nawet jakaś sarenka przebiegnie. Szkoda, żeby tak to wyglądało - opowiada Jerzy Diemianiuk.

O sprawę spytaliśmy Straż Miejską w Białymstoku.