Krzysztof Jurgiel odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To efekt oskarżeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina

- Widać, że w PiS panuje duży bałagan jeśli zawiesza się jednego z najbardziej doświadczonych działaczy, a następnie sam składa on rezygnację. Partia nie może poradzić sobie ze zmianą i utratą w październiku władzy w kraju a dwa tygodnie temu w województwie podlaskim. Widać, że w partii panuje zamieszanie, ale nie powiem, by mnie to szczególnie martwiło. Jeśli chodzi o rezygnację, to nie Jurgiel powinien ją złożyć, ale Jacek Sasin, który jako szef lokalnych struktur partii ponosi odpowiedzialność za to, że PiS stracił sejmik. Ale tak jak powiedziałem, to nie problem PO, tylko PiS - kwituje poseł Truskolaski.