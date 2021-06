Krzyk dla Białorusi. Niezwykły koncert w Białymstoku przyciągnął tłumy do pubu 6-Ścian

Koncert "Wolność dla Białorusi" rozpoczął się krzykiem. Zainicjowały go Białorusinki, które przyszły na występ. Po chwili dołączyli do nich wszyscy zgromadzeni, widzowie również. Trwało to około minuty. W ten sposób odwołano się do protestu jednej z białoruskich aktywistek Jany Szostak. Ona też krzyczała po porwaniu samolotu Ryanair.