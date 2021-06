Krzyk Bartosza Bieleni w Parlamencie Europejskim. Białostoczanin okazał wsparcie Białorusi

W środę (9.06), Parlament Europejski przyznał Europejską Nagrodę Publiczności LUX. Zwycięzcą został "Kolektyw" Alexandra Nanaua. Natomiast drugie miejsce zajęła polska produkcja - film "Boże Ciało" Jana Komasy.

W imieniu reżysera wyróżnienie odebrał odtwórca głównej roli, aktor Bartosz Bielenia. Pochodzący z Białegostoku aktor swoje przemówienie poświęcił sytuacji na Białorusi.

- Pochodzę z Polski. Polska jest na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Za tą granicą 30 500 osób jest torturowanych. 476 osób znajduje się w więzieniach politycznych, 30 zostało zamordowanych. Wszystkie te dane pochodzą z roku 2020. To, co mogę dzisiaj zrobić, to oddać mój głos w solidarności dla Jany Shostak, która codziennie o godzinie 18 gromadzi ludzi przed Przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie, by przez minutę krzyczeć. Oto jej słowa: "milczeliśmy przez 27 lat, o 27 lat za długo" – mówił Bielenia.