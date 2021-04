Krajewski i Truskolaski: S8 musi być ekspresowa. Budowa drogi to sprawa apolityczna

- Krajowa ósemka jest od lat nazywana drogą śmierci. Należy to jak najszybciej zmienić, budując nową drogę ekspresową, która połączy Białystok z Augustowem. Inwestycja ta znacząco wzmocni bezpieczeństwo infrastrukturalne, a także zapewni sprawniejszą komunikacje w regionie - mówi poseł Truskolaski i dodaje, że razem z posłem Krajewskim apelują do podlaskich posłów wszystkich opcji, którzy pracują w komisji infrastruktury, o podpisanie tego wniosku: - Liczymy, że uda nam się wkrótce porozmawiać o tej inwestycji z ministrem infrastruktury. Drogi, a przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków nie mają barw partyjnych. Dlatego liczymy na szerokie poparcie dla tej inicjatywy.

We wtorek (27.04) podczas konferencji prasowej poseł Krzysztof Truskolaski (KO) wraz z posłem Stefanem Krajewskim (PSL Koalicja Polska) zaapelowali (i napisali wniosek) do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by zwołała nadzwyczajne posiedzenia komisji infrastruktury. Jej tematem ma być budowa drogi ekspresowej z Białegostoku do Augustowa.

Poseł przypomniał też, że od sześciu lat składa poprawki do budżetu państwa, aby S8 Białystok - Augustów, była drogą dwupasmową, w standardzie drogi ekspresowej, aby z Białegostoku do Augustowa i potem do Suwałk można było dojechać dwupasmową bezpieczną trasą. Niestety dotychczas, nikt z PIS nie chciał wesprzeć tej inwestycji. Teraz dzięki Podlaskiemu Zespołowi Parlamentarnemu ta sprawa wreszcie ruszyła.

- Chcielibyśmy, aby każdy z posłów komisji infrastruktury podpisał się pod wnioskiem, który jest apolityczny. Chcemy też, aby minister Adamczyk, który powinien przyjść na komisję, wyjaśnił jaki jest status tej drogi, harmonogram budowy i jakiej kategorii będzie to trasa. Teraz ma to być dwa plus jeden, czyli raz dwa pasy w jedną, a raz dwa w drugą stronę. Ten wariant nie wchodzi w grę - zapewnia Krzysztof Truskolaski.