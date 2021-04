Koszykówka. Tur powalczy z krakowskimi mocarzami o przedłużenie marzeń

Trener Tura Kamil Zakrzewski może mieć duży ból głowy, bo krakowscy rywale zaprezentowali się w pierwszej potyczce bardzo dobrze, o czym świadczy nie tylko końcowy wynik, ale i statystyki. Akademicy mieli tylko siedem strat (Tur - 15), rozdali 24 asysty (Tur - 12), rzucili 14 trójek (Tur - cztery). Do tego wśród gospodarzy punktowało dziewięciu zawodników, o trzech więcej niż w ekipie rywali.

Akademicy spod Wawelu są drugoligowymi mocarzami i wygrali dotąd wszystkie mecze zarówno w fazie zasadniczej, jak i play-off. O ich sile w minioną sobotę przekonali się bielszczanie, przegrywając 74:96. Marginesu błędu już nie ma, bo gra się do dwóch zwycięstw.

Trudno zatem znaleźć punkt zaczepienia, by mieć nadzieję na zrewanżowanie się faworytowi. Bielszczanie muszą wspiąć się we własnej hali na wyżyny swoich umiejętności i liczyć na słabszy dzień przeciwników. Na szczęście w sporcie niespodzianki się zdarzają, nasz zespół nie ma nic do stracenia i powinien dać z siebie wszystko.

Mecz Tur Basket - AZS AGH rozpocznie się o godz. 19. Jeśli gospodarze zwyciężą, to do decydującej potyczki dojdzie w sobotę w Krakowie.