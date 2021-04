Koszykówka. AZS AGH Kraków - Tur Basket Bielsk Podlaski 96:74. Niespodzianki nie było

Potem nasza drużyna cały czas trzymała się blisko krakowskich akademików, a nadzieję na sprawienie niespodzianki można było mieć do początków trzeciej odsłony, kiedy po trafieniu Rafała Króla bielszczanie przegrywali tylko 38:43. Wtedy nastąpił gwałtowny odjazd gospodarzy, którzy w ciągu kilku minut odskoczyli na 64:43 i losy rywalizacji zostały przesądzone.

Początek był wyrównany i goście dotrzymywali korku faworytom, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Na początku 9. minuty, po akcji 2+1 Filipa Pruefera Tur po raz ostatni wygrywał (18:17), ale do końca pierwszej kwarty nie powiększył już dorobku punktowego i przegrywał 18:22.

W ćwierćfinale play-off gra się do dwóch zwycięstw. Kolejny mecz w środę - 28 kwietnia w Bielsku Podlaskim. Jeśli Tur wyrówna na 1:1, to do decydującej potyczki dojdzie w sobotę - 28 kwietnia w Krakowie.

WYNIK

AZS AGH Kraków - Tur Basket Bielsk Podlaski 96:74 (22:18, 21:18, 29:15, 24:23).

Punkty dla Tura: Tradecki - 17, Król - 13, Pruefer - 13, Weres - 12, Rojek - 12, Kuczyński - 7, Marczuk - 0, Grigoruk - 0, Milewski - 0, Lewandowski - 0.