Korty tenisowe w Wasilkowie będą gotowe za cztery miesiące

NOWE PLUS W naszych domach mamy za dużo przedmiotów. Czas na zero waste

Warto wracać do rozwiązań, z których korzystali nasi dziadkowie i pradziadkowie, kiedy mleko było dostępne tylko w szkle, a panowie przez całe życie używali jednej maszynki do golenia - przekonuje Anna Jaklewicz, która w sokólskiej Bibliotece Publicznej prowadzi cykl warsztatów zero waste.