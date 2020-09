Koronawirus w szpitalu w Łapach! Siedemnastu zakażonych, jedna ofiara śmiertelna i zamknięty oddział

W ostatnim czasie Covid-19 wykryto u 7 pracowników Szpitala Powiatowego w Łapach (2 lekarzy, 4 pielęgniarek, 1 salowej, 1 opiekunki) i 10 pacjentów. Oddział wewnętrzny szpitala został zamknięty.

Jak informuje Grzegorz Roszkowski, z-ca dyrektora ds. lecznictwa, nikt z personelu nie miał objawów choroby i mają wrócić do pracy 12 września, po wykonaniu powtórnych testów.

Jeden pacjent z wynikiem dodatnim testu na Covid-19 zmarł. Była to osoba w podeszłym wieku, z wieloma innymi schorzeniami, przywieziona do Łap z oddziału hematologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Pozostałych 9 pacjentów przetransportowano do Szpitala MSWiA w Białymstoku.

Dyrekcja szpitala w Łapach przyznaje, że w placówce są problemy kadrowe, bo sanepid profilaktycznie wyłączył z pracy jeszcze 4 pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonymi, jednak sytuacja jest opanowana.