Koronawirus w Polsce i w województwie podlaskim. 664 nowe zakażenia w kraju i 26 w regionie (2.06.2021)

Kolejki NFZ do chirurga w woj. podlaskim. Stan na 2.06.2021

Kolejki NFZ do chirurga w województwie podlaskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 2.06.2021 na NFZ przyjmuje chirurg. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do chirurga w województwie podlaskim będą najkrótsze.