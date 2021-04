Koronawirus w Polsce i w województwie podlaskim. 12 762 nowych zakażeń w kraju i 220 w regionie (22.04.2021)

ZUS sprawdził. Mniej zwolnień lekarskich zarówno w Podlaskiem, jak i w całym kraju

W pierwszym kwartale 2021 roku mieszkańcy województwa podlaskiego zdecydowanie rzadziej korzystali z zasiłku chorobowego. Liczba e-ZLA wystawionych w tym okresie w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku jest znacznie mniejsza. Ten spadek to 25 procent wystawionych zwolnień chorobowych, które trafiły do ZUS.