Koronawirus - Białystok i woj. podlaskie - RAPORT. 631 nowych zakażeń w kraju. Jedna osoba zmarła (31.08.2020)

Do miasta może zostać doprowadzona kolej. By tiry trafiły na tory

Dwa podlaskie samorządy złożyły wnioski do programu Kolej Plus. Województwo podlaskie stara się o pieniądze na reaktywację linii Łomża- Śniadowo. Z kolei burmistrz Wysokiego Mazowieckie planuje budowę łącznicy do Szepietowa.