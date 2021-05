Koronawirus a biznes. Podlaskie kantory wymiany walut nie radzą sobie z pandemią

W handlu pandemia przyczyniła się do rozwoju branży e-commerce. W przypadku kantorów coraz więcej klientów wymienia waluty w internecie. Banknoty i monety to dobre nośniki zarazków i wirusów, więc transakcje wirtualne (jak płatność kartą) są bezpieczniejsze i wygodne, bo można je realizować nie wychodząc z domu. Widzą to również w podlaskich kantorach.

- Jakoś działamy, ale pandemia robi swoje. W dodatku sporo klientów przekonało się, że wirtualnie można nie tylko robić zakupy, ale i wymieniać pieniądze. Nie ma co ukrywać, że kantor internetowy to bardzo wygodna forma, więc biznes powoli upada. No i jeszcze brak klientów ze wschodu, więc jest dużo trudniej - uważa pani Jolanta z białostockiego kantoru Bilion.

W kantorze Polskiego Związku Motorowego w Kuźnicy (na granicy z Białorusią) powiedziano nam, że walutę wymieniają głównie kierowcy tirów , osobówek rzadko. Ruch jest bardzo słaby, bo przecież nikt nie wyjeżdża. - My jeszcze sprzedajemy ubezpieczenia, więc to zawsze coś. Kuźnica zależy od turystów, nie ma ruchu, nie ma nic. Na kolei jest jeszcze gorzej, niektóre z tamtejszych kantorów już zamknięto, a o pracę w Kuźnicy bardzo trudno - pani Aneta, pracownica kantoru białostockiego PZMot.

- Ruch jest dużo mniejszy, bo brak turystów z Litwy i Łotwy, którzy przyjeżdżali do nas na weekendowe zakupy. Wymieniali pieniądze w kantorach, bo im się to bardziej opłacało niż płacenie kartą. Złotówki na euro wymieniali też suwalczanie, którzy wpadali np. do Wilna na dzień czy dwa. Z naszych mieszkańców teraz nikt nie wyjeżdża, więc jest krucho. Sądzę, że klientów jest o połowę mniej, a i tak mamy lepiej niż inni, bo działamy w centrum - wyjaśnia Justyna Rotelewska z kantoru w Suwałkach.

W normalnych warunkach branża turystyczna jest ważnym źródłem dopływu obcej waluty. Na razie jednak nie dość, że nikt do nas nie przyjeżdża to i Podlasianie bardzo rzadko wyjeżdżają. Co prawda pandemia sprawiła, że wielu pracujących za granicą Polaków zdecydowało się na powrót, ale wielu z nich do wymiany wybiera kantory internetowe.

- Owszem, ci co wrócili przychodzą do kantoru, by wymienić euro czy funty, ale to nie są wielkie transakcje i olbrzymie sumy. Ludzie wymieniają kilkaset euro, np. 300, 400, czyli sumy które, przy rozsądnym gospodarowaniu wystarczą na dłużej - zapewnia właściciel białostockiego kantoru.

Także na bazarze przy Kawaleryjskiej (który zawsze chętnie odwiedzali turyści ze wschodu) jest źle. W kilku punktach wymiany walut nikt nie odbierał telefonu, bo albo są czynne krótko, albo rzadko.