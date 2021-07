Kontrowersyjny Festiwal Kolorów "Holi" nie odbędzie się w Łapach. Impreza została przeniesiona do Uhowa Olga Goździewska-Marszałek

Dom Kultury w Łapach odwołał Festiwal Kolorów "Holi" z powodu protestów wspólnoty religijnej. Aktywiści i radny miasta zawalczyli, by odbył się w innej lokalizacji. Początkowo miało to być targowisko, ale właściciel gruntu wycofał zgodę. Ostatecznie imprezę udało się przenieść do Uhowa.