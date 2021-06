Konkurs wokalny im. Stanisława Jopka. Zespół Mazowsze po raz kolejny poszukuje utalentowanych miłośników pieśni ludowych

- Stanisław Jopek spędził w Mazowszu całe swoje życie, pracował tam ponad 50 lat. Urodził się we Lwowie, jednak szybko przeprowadził się na Opolszczyznę. Zawsze wspierał młodych członków zespołu. Śpiewał w ponad 30 językach. Nazwanie tego konkursu jego imieniem to próba oddania mu hołdu i podziękowanie za jego pracę - opowiada Krzysztof Kurlej, manager zespołu Mazowsze.

Każdy może zgłosić się do konkursu. Nie ma ograniczeń i wymagań, jeśli chodzi o wykształcenie muzyczne czy doświadczenie w zespole w ludowym. Wystarczy pasja do śpiewu i zamiłowanie do twórczości zespołu Mazowsze. Organizatorzy szczególną uwagę chcą poświęcić uczestnikom z małych miasteczek i pobliskich wsi. Chcą dać szansę takim ludziom, ponieważ sam patron konkursu również przeszedł długą drogę od małej mieściny do występów na całym świecie.