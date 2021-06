Konkurs "Nasz Zabytek". Zwycięski projekt uzyska do miliona złotych na renowację

Fundacja "Most the Most"

Mieszkasz w województwie podlaskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń właśnie się rozpoczął i potrwa do 5 lipca 2021 roku. Tak organizatorzy zachęcają do udziału w inicjatywie.

Od 7 czerwca można wysyłać zgłoszenia do konkursu "Nasz Zabytek". Efektem akcji będzie odremontowanie zwycięskiego zabytku z województwa podlaskiego. Nabór zgłoszeń pierwszego etapu potrwa do 7 lipca. Jest to pilotaż konkursu „Nasz Zabytek”, który odbywa się obecnie w województwie podlaskim i dolnośląskim.

„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez fundację "Most the Most" dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od fundacji dofinansowanie - do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków. Będą w nim oceniane te zabytki, które są własnością publiczną. Zgłoszenia należy wysyłać przez internet lub telefonicznie (pod numerami: +48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088). Trzeba jedynie przygotować podstawowe informacje na temat zabytku.

Jak wziąć udział w konkursie? W akcji może wziąć udział tylko osoby fizyczne. Wystarczy znaleźć w okolicy zabytek wymagający remontu, modernizacji lub rewaloryzacji. Któremu chcielibyśmy nadać nową funkcje społeczną. Obiekt musi spełniać wymogi podane powyżej. Następnie potrzebne będzie zdjęcie zabytku. Na koniec należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (od 7 czerwca do 5 lipca 2021)

II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania, nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start w sierpniu 2021 roku - po zakończeniu I Konkursu) Dlaczego warto się zaangażować? Jak podają organizatorzy ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja "Most the Most" chce, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. Ponadto organizatorom konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace studentów lub absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który fundacja chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Jej przedstawiciele planują kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Jak mówią może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku. Po pilotażu Fundacja Most the Most planuje ogłosić konkurs „Nasz Zabytek” w kolejnych województwach.

