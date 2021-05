Konferencja Młodej Lewicy - bronią 17-latki wyrzuconej ze szkoły. Głos w sprawie zabrało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

W sprawie Julity zwołana została konferencja prasowa działaczy Młodej Lewicy, posłów i aktywistów. Wzięli w niej udział prof. Joanna Senyszyn, prof. Maciej Gdula, Magdalena Dropek, Małgorzata Linkiewicz, Zofia Stankiewicz, Dawid Dobrogowski oraz Wojciech Sawoniewicz.

- W sprawie uczennicy relegowanej lub wyrzuconej bezprawnie ze szkoły złożyłam interwencję poselską skierowaną do dyrekcji. Nie mam odpowiedzi, dyrekcja nabiera wody w usta. Zapewne nie wie do końca, jaka jest sytuacja prawna uczennicy ani co zrobiła. Wygląda to na sąd kapturowy- mówiła podczas konferencji prof. Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy - Wiele wskazuje na to, ze statut szkoły łamie konstytucję. Niedopuszczalne jest pozbawienie uczennicy możliwości dokończenia nauki w tej szkole w bieżącym roku szkolnym. Został naruszony artykuł 47, zapewniający prawo do decydowania o życiu osobistym i artykuł 54. konstytucji, mówiący o wolności wyrażania swoich poglądów. Z tego wynika, że w statucie szkoły już są zapisy, które łamią konstytucję - uważa prof. Senyszyn.