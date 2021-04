Kolizja na skrzyżowaniu Sitarskiej i Radzymińskiej w Białymstoku. BMW zderzyło się z mitsubishi (zdjęcia)

NOWE Sukienki koronkowe na wiele okazji. W jaki sposób wybrać sukienkę najlepszą dla siebie?

Jeśli jeszcze nie posiadasz w swojej szafie koronkowej sukienki, najwyższy czas, by to zmienić. Koronkowe sukienki są idealne na wiele okazji, oraz stwarzają możliwość tworzenia wielu stylizacji. Pamiętaj jednak, by dobrać ją odpowiednio do swojej figury oraz okazji. Koronki bardzo różnią się między sobą. Stawiasz na kobiecy styl z pazurem, czy wolisz lekkie i zwiewne sukienki w stylu boho? Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się, jak wybrać idealną sukienkę dla siebie.