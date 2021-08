Kolejny białostocki radny interpeluje w sprawie Galerii Arsenał. Tym razem chodzi o szczegóły finansowania kontrowersyjnej wystawy Alicja Olchanowska

- Jaki był koszt sfinansowania tej wystawy? - pyta białostocki radny PiS Paweł Myszkowski w interpelacji skierowanej do prezydenta miasta. Wojciech Wojtkielewicz

Paweł Myszkowski z ramienia PiS zaapelował do prezydenta miasta w sprawie wystawy "Na początku był czyn". Radny domaga się bardzo szczegółowych informacji co do finansowania projektu.