Kolejki NFZ w woj. podlaskim do alergologa - 13.07.2023

Kolejki NFZ do alergologa w województwie podlaskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego alergologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do alergologa w województwie podlaskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do alergologa w województwie podlaskim.

Poradnia Alergologiczna E. J. Botulińska, A. Płoszczuk, A. Trofimowicz Spółka Jawna (Poradnia Alergologiczna Dla Dorosłych)

Adres: Przejazd 2A, Białystok

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.07.2023) Liczba osób w kolejce: 170

Telefon: +48 85 732 13 61

Centrum Medycyny Oddechowej, Mróz Spółka Jawna (Poradnia Alergologii Dzieciącej)

Adres: Piasta 9A, Białystok

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.07.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.07.2023) Liczba osób w kolejce: 86

Telefon: +48 85 732 30 78

Czym zajmuje się alergolog?

Alergolog specjalizuje się w chorobach, które mogą być wywoływane przez określone alergeny. Natomiast alergeny to substancje występujące w środowisku, które powodują reakcję uczuleniową. Może to być pleśń, sierść zwierząt, pyłki, roztocza, konserwanty, metale i składniki pokarmowe. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny zaczyna działać nieprawidłowo i przez to organizm człowieka włącza mechanizm obronny, który walczy z obcą substancją. Jest możliwość otrzymania skierowania do alergologa, kiedy zwrócimy się z objawami alergii do lekarza rodzinnego.